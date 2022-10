Reconnaissance des champignons Guerlédan Guerlédan Catégories d’évènement: Ctes-d'Armor

Maison éclusière Poulhibet Guerlédan Ctes-d’Armor Poulhibet Maison éclusière

2022-11-06 14:30:00 – 2022-11-06 17:30:00

Ctes-d’Armor Guerlédan L’association Canal Guerlédan-Pontivy renoue avec ses animations d’automne et ses conférences d’hiver.

Reconnaissance des champignons

Apportez vos cueillettes et venez les reconnaître avec des spécialistes locaux.

Les membres de l’association en auront ramassé de leur côté.

Inscriptions et renseignements : Yannickleboudec@orange.fr ou asso.canal@gmail.com asso.canal@gmail.com Poulhibet Maison éclusière Guerlédan

