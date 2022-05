Reconnaissance des arbres et arbustes Maison de la RNN de Py Py Catégories d’évènement: Py

Pyrénées-Orientales

Reconnaissance des arbres et arbustes Maison de la RNN de Py, 17 août 2022, Py. Reconnaissance des arbres et arbustes

Maison de la RNN de Py, le mercredi 17 août à 09:30

Bourgeons, feuilles, aiguilles, écorces, épines, fleurs, fruits… Apprenez à différencier les arbres et arbustes le long du joli sentier qui borde le village de Py. Animation proposée dans le cadre du Festival nature des réserves naturelles catalanes. [[https://www.reserves-naturelles-catalanes.org/decouvrir/le-festival-nature/](https://www.reserves-naturelles-catalanes.org/decouvrir/le-festival-nature/)](https://www.reserves-naturelles-catalanes.org/decouvrir/le-festival-nature/)

Inscription obligatoire : 04.68.96.29.37, py@espaces-naturels.fr

Balade découverte Maison de la RNN de Py 5 carrer Major 66360 Py Py Pyrénées-Orientales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-08-17T09:30:00 2022-08-17T12:00:00

