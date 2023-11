Reconnaissance des arbres en hiver Maison Paris Nature Paris, 4 décembre 2023, Paris.

Le lundi 04 décembre 2023

de 14h00 à 16h00

.Tout public. gratuit

[Sortie]

Après la chute de leurs feuilles, les arbres sont plus difficiles à identifier. La diversité des couleurs et des formes de leurs écorces et bourgeons servira alors d’indice précieux pour les reconnaître !

Rendez-vous à la Maison Paris Nature, au

Pavillon 2 du Parc Floral de Paris.

Cette

animation n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

Maison Paris Nature Pavillon 2 et 6 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris

Contact : https://www.paris.fr/equipements/maison-paris-nature-17576 maisonparisnature@paris.fr https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://formulaires.paris.fr/formulaires/2914?deco=brand

