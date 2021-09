Reconnaissance de pommes à Loguénolé Tournepierre,Locquénolé, 23 octobre 2021, Locquénolé.

Reconnaissance de pommes à Loguénolé

Tournepierre, Locquénolé, le samedi 23 octobre à 10:00

Samedi 23 octobre 2021 aura lieu la 7ème rencontre autour des fruitiers. Temps d’échange et de partage sur les pratiques, savoirs faire et soins à apporter aux fruitiers, au sol, aux abeilles… Sous forme d’ateliers de 40 mn , une dizaine d’intervenants, professionnels et passionnés partagent généreusement leurs connaissances. Le programme est en cours d’élaboration et sera en ligne sur le site début octobre. Toutefois, pour vous donner un avant gout , voici quelques uns des thèmes abordés : pollinisation fécondation et création variétale, les fruitiers et l’évolution du climat, la vigne en Bretagne, la régénération des sols, maximiser la production des petits fruits…

7ème rencontre autour des fruitiers

Tournepierre,Locquénolé Taulé Locquénolé Finistère



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-23T10:00:00 2021-10-23T17:00:00