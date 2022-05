Reconditionnée – Christelle Chollet Royale Factory, 23 septembre 2022, Versailles.

Reconditionnée – Christelle Chollet

du vendredi 23 septembre au samedi 24 septembre à Royale Factory

Pour son nouveau spectacle ” reconditionnée “, retrouvez une Christelle que vous n’avez jamais vu. Dans la peau d’une love coach, d’une DJ, d’un taureau, d’une influenceuse, d’une prof, d’une prédatrice, d’une citadine qui a changé de vie. Une ronde de personnages, de stand Up et de tubes revisités à la sauce Chollet. Sketches, folie et rock’n’roll, Christelle Chollet ressort ses griffes, accompagnée de ses fidèles musiciens. « Désopilante et Brillante » Le Figaro « La Rock Star de l’Humour » Le Parisien « Talent, Truculence et Férocité » Télé 7 Jours Un one woman show musical écrit par Christelle Chollet et Rémy Caccia. Mis en scène par Rémy Caccia. Durée 1h30. Une Production Cabucho Exploitation.

Retrouvez une Christelle que vous n’avez jamais vue.

Royale Factory 2 Rue Jean Houdon, 78000 Versailles Versailles Notre-Dame Yvelines



