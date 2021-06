Villefranche-de-Rouergue L'Atelier BLanc Aveyron, Villefranche-de-Rouergue RECOMPOSITIONS L’Atelier BLanc Villefranche-de-Rouergue Catégories d’évènement: Aveyron

Villefranche-de-Rouergue

RECOMPOSITIONS

du samedi 26 juin au dimanche 5 septembre à L'Atelier BLanc

Raphaële Jeune réunit cinq artistes de la scène contemporaine française des plus actuelles pour une étonnante exposition estivale à l’Atelier Blanc et au Moulin des Arts de St-Rémy ! A l’heure où il s’agit d’envisager l’humain comme le lieu de multiples recompositions possibles, nous voici donc invités à travers leurs œuvres à nous réinventer dans des formes de vie composites, perméables aux autres êtres – vivants ou non – pour continuer à faire évoluer notre humanité dans un monde changeant.

Entrée Libre

L’Atelier Blanc a invité la curatrice indépendante Raphaële Jeune pour créer une double exposition autour de l’hybridation des espèces et des vivants. L’Atelier BLanc chemin de la rive droite 12200 Villefranche de Rouergue Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

