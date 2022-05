Récoltes et échanges de graines aux Conservatoire et Jardin botaniques de Genève Conservatoire et Jardin botaniques Chambésy Catégorie d’évènement: Chambésy

Récoltes et échanges de graines aux Conservatoire et Jardin botaniques de Genève Conservatoire et Jardin botaniques, 22 novembre 2022, Chambésy. Récoltes et échanges de graines aux Conservatoire et Jardin botaniques de Genève

Conservatoire et Jardin botaniques, le mardi 22 novembre à 12:30

Découvrez comment les graines sont collectées, nettoyées puis conditionnées pour préserver leur pouvoir de germination dans la graineterie des CJBG. Les mardis, à la pause de midi, découvrez la richesse des collections du plus grand Jardin botanique de Suisse et de son Conservatoire. D’avril à novembre, participez aux visites thématiques. Découvrez notre [offre complète de visites commentées.](https://www.cjbg.ch/fr/visiter/visites-guidees)

Gratuit

Dans un jardin botanique, la récolte de graines est fondamentale pour le maintien des collections vivantes et les échanges avec d’autres institutions. Conservatoire et Jardin botaniques Chemin de l’Impératrice 1, 1292 Chambésy Chambésy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-22T12:30:00 2022-11-22T13:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Chambésy Autres Lieu Conservatoire et Jardin botaniques Adresse Chemin de l'Impératrice 1, 1292 Chambésy Ville Chambésy lieuville Conservatoire et Jardin botaniques Chambésy

Conservatoire et Jardin botaniques Chambésy https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chambesy/

Récoltes et échanges de graines aux Conservatoire et Jardin botaniques de Genève Conservatoire et Jardin botaniques 2022-11-22 was last modified: by Récoltes et échanges de graines aux Conservatoire et Jardin botaniques de Genève Conservatoire et Jardin botaniques Conservatoire et Jardin botaniques 22 novembre 2022 Chambésy Conservatoire et Jardin botaniques Chambésy

Chambésy