Récolter la sève de bouleau Atelier JenniFleurs, 13 mars 2022, Chateauneuf-sur-loire.

Venez à la rencontre de l’arbre de la sagesse et de son élixir de jouvence. A l’écoute de la nature et de vos sens. Vous apprendrez à le reconnaître, à l’approcher et à en extraire sa sève. Je vous parlerai de son histoire, des propriétés de sa sève et des différentes utilisations que l’on en fait. Il faudra prévoir la journée pour cette sortie (10h à 17h) car nous laisserons couler la sève et la récolterons en fin de journée. Vous repartirez avec 1l de sève. Prévoir un repas à partager le midi. Amener des bouteilles d’eau vides et propres, suivant la météo : vêtements de pluie, bottes. Frais de participation : 50€ par personne. 10€ pour les enfants de moins de 12 ans. Durée : 7h Dates disponibles : Dimanche 13 Mars de 10h à 17h www.jennifleurs.fr

Atelier JenniFleurs 78 Rue Bonne Dame, Chateauneuf-sur-loire Chateauneuf-sur-loire



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-13T09:00:00 2022-03-13T16:00:00