Recolte et cueillette de saison La Ferme de Paris, 26 juin 2021-26 juin 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 26 juin 2021

de 13h30 à 18h

gratuit

A la découverte de la récolte du moment En alimentation durable, suivre le cycle des fruits et légumes est vivement recommandé. Nous vous proposons une démonstration de ce que l’on peut trouver au mois de juin à la ferme. Activité libre et en continu, sans inscription. Animations -> Autre animation La Ferme de Paris 1, route du Pesage Paris 75012

Métro 1 : Château de Vincennes + 30 min de marche Bus 77 – Plateau de Gravelle + 1 min de marche Bus 201 – École Du Breuil + 20 min de marche Bus 111 – Passerelle de Charentonneau + 20 min de marche Bus 112 – Plaine de la Faluère + 20 min de marche RER A – Joinville-le-Pont + bus 77

Contact : https://www.paris.fr/equipements/la-ferme-de-paris-6597 https://fr-fr.facebook.com/LaFermedeParis/ Animations -> Autre animation Étudiants;Urbain;Gourmand;Paris nature;Ados;Plein air;En famille;Enfants

