Récolte du houblon à l’Ilot 26 Jardin de l’Ilot 26, 19 septembre 2021, Lambersart.

Jardin de l’Ilot 26, le dimanche 19 septembre à 11:00

Il s’agit d’un événement populaire et familial permettant aux personnes ayant planté du houblon de venir avec leur liane pour récolter ensemble les cônes qui serviront à faire la prochaine cuvée de bière du quartier. C’est l’occasion de profiter d’un espace restauration, bar mais aussi de concerts (ICI ET LUI – NA! – Wi La – et autres surprises !), des terrains de pétanque et molki ainsi que des jeux pour enfants. Sera également inaugurée avec Interphaz la borne Citytri permettant à plusieurs associations de recycler ou upcycler des déchets tels que chaussettes solo, vieilles paires de lunettes, tissus, chambre à air …

Gratuit / présentation du pass sanitaire obligatoire

Les gens qui sèment vous invitent à venir à la fête de la récolte du houblon du quartier le dimanche 19 septembre, de 11h à 19h. L’événement est co-organisé par Houblons nous et Au plus Vite.

Jardin de l’Ilot 26 Allée de la Tortue Lambersart Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T19:00:00