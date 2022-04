Récolte des plantes sauvages à Bègles avec Monde de sens Bègles Bègles Catégories d’évènement: Bègles

**La balade est suivie d’un atelier de cuisine légere (préparation de pestos de plantes, tartinades, etc.)** **À partir de 16 ans (enfants accompagnés d’un** **adulte acceptés), sur inscription.**

Gratuit sur inscription

Cours de botanique sous forme de balade : découverte des plantes sauvages comestibles et médicinales et initiation à la botanique par l’usage de vos sens Bègles Parc de Mussonville Bègles Hourcade Gironde

