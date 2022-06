RÉCOLTE DES CACAHUÈTES À CAP LOIRE, 4 novembre 2022, .

2022-11-04 – 2022-11-04

7 EUR La cacahuète et la Loire ont un lien étroit avec le bateau Cap Vert installé dans les jardins de Cap Loire. Entre 1940 et 1960, il transportait ce fruit à coque sur la Loire jusqu’aux huileries Marchant à Château-Gontier pour la conception d’huile d’arachide. Enfiler vos bottes et vos gants de jardin pour ramasser les cacahuètes cachées sous la terre et repartez avec votre semis. Elles susciteront la curiosité de beaucoup d’entre vous !

