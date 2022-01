RECOLTE DE SPIRULINE -SPIRULINE ET FRAMBOISE -CPIE Saint-Jean-de-la-Blaquière Saint-Jean-de-la-Blaquière Catégories d’évènement: Hérault

Saint-Jean-de-la-Blaquière

RECOLTE DE SPIRULINE -SPIRULINE ET FRAMBOISE -CPIE Saint-Jean-de-la-Blaquière, 6 mars 2022, Saint-Jean-de-la-Blaquière. RECOLTE DE SPIRULINE -SPIRULINE ET FRAMBOISE -CPIE Saint-Jean-de-la-Blaquière

2022-03-06 – 2022-03-06

Saint-Jean-de-la-Blaquière Hérault Saint-Jean-de-la-Blaquière A Saint Jean de la Blaquière, en pleine campagne, Maud cultive de la spiruline à l’ombre de ses oliviers. En ce début de printemps elle vous propose de retrousser vos manches pour l’aider à leur coupe . Suivra un moment convivial et de découverte de son activité.

En cas d’intempéries le chantier aura lieu le 13 mars. Réservation obligatoire.

Lieu de rdv sera donné lors de la réservation

Gratuit A Saint Jean de la Blaquière, en pleine campagne, Maud cultive de la spiruline à l’ombre de ses oliviers. En ce début de printemps elle vous propose de retrousser vos manches pour l’aider à leur coupe . Suivra un moment convivial et de découverte de son activité.

En cas d’intempéries le chantier aura lieu le 13 mars. A Saint Jean de la Blaquière, en pleine campagne, Maud cultive de la spiruline à l’ombre de ses oliviers. En ce début de printemps elle vous propose de retrousser vos manches pour l’aider à leur coupe . Suivra un moment convivial et de découverte de son activité.

En cas d’intempéries le chantier aura lieu le 13 mars. Réservation obligatoire.

Lieu de rdv sera donné lors de la réservation

Gratuit SPIRULINE ET FRAMBOISE

Saint-Jean-de-la-Blaquière

dernière mise à jour : 2022-01-20 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Saint-Jean-de-la-Blaquière Autres Lieu Saint-Jean-de-la-Blaquière Adresse Ville Saint-Jean-de-la-Blaquière lieuville Saint-Jean-de-la-Blaquière