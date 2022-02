Récollection sur saint Joseph, sainte Odile, saint Martin de Porrès Couvent des Soeurs Franciscaines Paris Catégorie d’évènement: Paris

Récollection sur saint Joseph, sainte Odile, saint Martin de Porrès Couvent des Soeurs Franciscaines, 19 mars 2022, Paris. Récollection sur saint Joseph, sainte Odile, saint Martin de Porrès

Couvent des Soeurs Franciscaines, le samedi 19 mars à 09:30

Au Couvent des Sœurs Franciscaines au 127 avenue de Villiers 75017 Pique-nique tiré du sac Samedi 19 mars de 9h30 à 18h30 Couvent des Soeurs Franciscaines 127 avenue de Villiers 75017 Paris Paris Quartier de la Plaine-de-Monceau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T09:30:00 2022-03-19T18:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Couvent des Soeurs Franciscaines Adresse 127 avenue de Villiers 75017 Paris Ville Paris lieuville Couvent des Soeurs Franciscaines Paris

Couvent des Soeurs Franciscaines Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Récollection sur saint Joseph, sainte Odile, saint Martin de Porrès Couvent des Soeurs Franciscaines 2022-03-19 was last modified: by Récollection sur saint Joseph, sainte Odile, saint Martin de Porrès Couvent des Soeurs Franciscaines Couvent des Soeurs Franciscaines 19 mars 2022 Couvent des Soeurs Franciscaines Paris Paris

Paris