### FRATERNITÉS ÉVANGÉLIQUES de Paris ### Récollection de rentrée des FEJ ouverte à tous les amis de Jérusalem **du samedi 25 septembre 2021 à 8h (laudes)** **au dimanche 26 septembre 2021 à 16 h 30 à Magdala** animée par sœur Marie-Laure ### Le livre de Tobie **Côté pratique :** La récollection débutera le samedi 25 septembre à 8 h, par les laudes, et se terminera le dimanche 26 septembre à 16 h 30. Participation aux frais : Le règlement de votre participation se fera sur place. Le prix de revient est de 90 € par personne. La question financière ne doit arrêter personne. La participation est libre (de préférence entre 10 € et 100 €). Consignes sanitaires : les sœurs demandent un test PCR négatif (de moins de 48 heures) pour les personnes qui n’ont pas reçu les deux doses du vaccin. Pensez à apporter : duvet ou draps, objets de toilette, une lampe de poche, de quoi prendre des notes, Bible et Livre de Vie. **Pour venir à MAGDALA** Magdala (La Briquerie) se trouve dans le Loir-et-Cher, entre la Ferté-Imbault et Saint-Viâtre.) – Téléphone : 02 54 96 22 73. * EN VOITURE depuis Paris : Autoroute A 10, direction Orléans ; un peu avant Orléans, prendre A 71 vers Clermont-Ferrand. Sortir à Salbris et prendre la direction Romorantin. À la Ferté-Imbault, prendre la direction Saint-Viâtre : à droite au feu tricolore puis à gauche avant la sortie du bourg. À environ 4,5 km, soit 500 m après le croisement de la route vers Selles-Saint-Denis, la route privée de Magdala est signalée sur la droite. * EN TRAIN depuis Paris : ALLER : vendredi 24 septembre 2021 Départ de PARIS-AUSTERLITZ à 19h07 par SALBRIS 20h45 Arrivée LA FERTÉ-IMBAULT 20 h 55 RETOUR : dimanche 26 septembre 2021 Départ de SALBRIS 17h30 par ORLEANS 18h27 Arrivée PARIS-AUSTERLITZ 19h34

