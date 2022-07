Reclaimed Puppets – Fabrication de marionnettes à partir de matériel de récup’ Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : oui À partir de 5 ans Samedi 9 juillet 2022 : Atelier « Reclaimed Puppets » avec Le Thermogène Média – Fabrication de marionnettes à partir de matériel de récup’. 3 postes de fabrication sont possibles et chaque participant s’inscrit sur le poste de son choix (4 pers max par poste) : Les muppets anti-soucisCollez quelques morceaux de feutrine, des yeux rigolos, des moustaches ou plumes sur une vieille chaussette ou un vieux gant pour faire vivre un oiseau, un chat ou un serpent… Les Nénette et RintintinJolies petites poupées de laine qui étaient offertes aux Poilus, les soldats de la guerre 1914 – 1918. Donnez espoir et bonheur avec ces petites poupées à emporter partout ou à offrir. Le pantin attrape-rêvesInspirez-vous de l’attrape-rêves pour réemployer les emballages, fils et papiers en un mobile décoratif, manipulable au gré du vent… Tout public à partir de 5 ans. Places limitées sur chaque créneau, réservation obligatoire. L’atelier a lieu en Salle Paul Pouvreau, 41 Rue des Frères Rousseau, 44860 Saint-Aignan de Grand Lieu. 2 créneaux possibles : 9h30 – 11h ou 11h – 12h30.

