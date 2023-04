Récits familiaux et adoption : pourquoi raconter son histoire ? Centre Paris Anim’ Espace Beaujon Paris Catégories d’Évènement: île de France

de 20h00 à 21h30

.Tout public. payant Tarifs unique : 9€ Spectacle suivi d’un débat entre les comédiens et le public. C’était comment, quand j’étais dans ton ventre ? C’était comment, quand j’étais dans ton ventre ? naît d’une histoire commune, celle de nos frères et sœurs, tous les deux adoptés. Inspirée de la rencontre avec des parents adoptants et des jeunes adultes adopté·es, cette pièce interroge la manière dont les identités se tissent entre parents et adolescent·es pour participer à la construction d’un roman familial.

Faustine, Victoire, Manatui, Barbara, Maya et Kaïs ont grandi en France après avoir été adopté·es. Lise et Antoine veulent adopter et tentent d’obtenir un agrément, accompagnés par Nathalie, l’assistante sociale chargée de leur dossier.

Ces histoires forment une mosaïque de destins, mais toutes sont liées par leur rencontre, qui permet à la parole d’éclore et au souvenir de se déployer. La soirée sera organisée en deux temps :

– La présentation d’un extrait de la pièce C’était comment, quand j’étais dans ton ventre ? écrite et mise en scène par Lou Attias & Jeanne Kleinman.

– Celle-ci sera suivie d'un échange entre le public, des personnes adoptées et l'équipe artistique, avec la participation de l'association La Voix des Adoptés. Centre Paris Anim' Espace Beaujon 208, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris Contact : https://ebeaujon.org/ 01 53 53 06 99 info@ebeaujon.org

© Cie Memento Soirée théâtre-débat avec la compagnie Memento – Espace Beaujon

