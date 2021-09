Lille Palais des Beaux-Arts de Lille Lille, Nord “Récits et théories : un état des lieux” par Tristan Garcia et Lucien Vinciguerra Palais des Beaux-Arts de Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

"Récits et théories : un état des lieux" par Tristan Garcia et Lucien Vinciguerra

Palais des Beaux-Arts de Lille, le samedi 27 novembre

Palais des Beaux-Arts de Lille, le samedi 27 novembre à 14:30

Au croisement du récit et de la théorie se niche le fait ; d’un côté, celui que le romancier invente (et s’il l’emprunte, il le transforme) quand il construit ses histoires et leurs mondes imaginaires, de l’autre, celui que le philosophe ou le scientifique s’efforcent de construire rationnellement pour nous donner à connaître la réalité. Pourtant, l’existence de la théorie littéraire, en particulier la narratologie, comme la place du récit et de la fiction dans les productions scientifiques, tendent à brouiller les frontières qui sépareraient le fait scientifique du fait littéraire. Quels rapports établir aujourd’hui entre la théorie et les récits ?

Gratuit. Entrée libre sans réservation

Entre récit et théorie se niche le fait. Pourtant, l'existence de la théorie littéraire brouille les frontières entre fait scientifique et fait littéraire. Quel rapport entre théorie et récits ?

Palais des Beaux-Arts de Lille
Lille

2021-11-27T14:30:00 2021-11-27T16:30:00

