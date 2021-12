Marseille 2e Arrondissement Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône, Marseille 2e Arrondissement Récits en musique Marseille 2e Arrondissement Marseille 2e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Récits en musique Centre de la Vieille Charité 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement

2022-06-19

2022-06-19 – 2022-06-19 Centre de la Vieille Charité 2 Rue de la Charité

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Salle Grèce – 15h00, 15h30, 16h00, 16h30

Frank Gétreau, comédien & Jean-Louis Beaumadier, flûte Piccolo



Salle Égypte – 15h15, 15h45, 16h15, 16h45

Catherine Sparta, comédienne & Nora Lamoureux, harpe



Entendre les textes magnifiques des poètes fondateurs des civilisations grecques et égyptiennes. Écouter les récits mythologiques immergés dans les objets qui les relatent. S’imprégner de la magie musicale qui vous fera basculer dans le temps. Ces moments seront forcément trop courts…



Une proposition Marseille Concerts, en partenariat avec le Musée d’Archéologie Méditerranéenne, les musées de la Ville de Marseille et la Ville de Marseille.



Récits en musique de 30 minutes par salle

