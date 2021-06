Paris square Toussaint Louverture Paris Récits d’ici et d’ailleurs square Toussaint Louverture Paris Catégorie d’évènement: Paris

Récits d’ici et d’ailleurs square Toussaint Louverture, 19 juin 2021-19 juin 2021, Paris. Récits d’ici et d’ailleurs

square Toussaint Louverture, le samedi 19 juin à 14:00

Ce spectacle est une forme tout terrain qui s’adapte au public, au contexte. Une mise en scène épurée où seule la parole fait spectacle. Des histoires choisies sur le vif selon l’humeur du moment, du lieu et des gens présents. Des petites choses du quotidien aux personnages trublions qui côtoient l’extraordinaire, la conteuse puise dans sa mémoire pour nous offrir des récits venus d’ici ou d’ailleurs. Kora, chants et percussion rythment ces escales d’un continent à l’autre, toujours dans un souci d’interaction avec le public. On pourra entendre… des contes d’Afrique de l’Ouest ; d’enfants terribles, vaillants, casse-cous ; des contes de randonnées rythmés et chantés ; une menterie d’aujourd’hui ; des mythes de création..

En extérieur, libre

Cie la Tortue – Delphine Noly square Toussaint Louverture square duris paris Paris Paris 20e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-19T14:00:00 2021-06-19T16:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu square Toussaint Louverture Adresse square duris paris Ville Paris lieuville square Toussaint Louverture Paris