Musée de la Toile, le samedi 22 janvier 2022 à 19:00

A l’occasion de la 6ème édition des Nuits de la Lecture, le Musée de la Toile de Jouy vous propose une visite inédite de son exposition Etoffes et Littérature. Durant 1h30, _Dinamiconte_ et _Les passeurs de Rimes_ vous accompagnent à la découverte des plus grandes histoires d’amour qui ont inspiré les indienneurs des XVIIIe et XIXe siècles.

Gratuit sur inscription

Musée de la Toile 54 rue Charles De Gaulle 78350 Jouy-en-Josas Les Loges-en-Josas Yvelines

2022-01-22T19:00:00 2022-01-22T20:30:00

