En prolongation de la représentation de Donvor du Teatr Piba, la comédienne Charlotte Heilmann vous propose pour les Nuits de la lecture un voyage fascinant en haute mer et une plongée dans le monde mystérieux des abysses… Avec des extraits de texte de _Donvor_ (David Wahl), _La Mary Céleste_ (J. D’Allinges), _Naufragé volontaire_ (Alain Bombard)… Récits de voyage en mer, en prolongation de la représentation de Donvor Médiatheque de Quimperlé 18 place Saint Michel 29300 Quimperlé Quimperlé Finistère

2022-01-20T19:00:00 2022-01-20T20:30:00

