Récits de vie en temps de guerre Salle Paul Fort, 16 septembre 2021, Nantes.

2021-09-16

Horaire : 20:30 21:30

Gratuit : non 17€ tarif plein 15€ tarif réduit (Demandeurs d’emploi – étudiants) Accessible au Pass Culture (18 ans)Réservation sur : www.lelapinblanc.org Tout public à partir de 13 ans

Quand l’humanité protège de l’horreur de la guerre ! “Il est fascinant de voir des fleurs et des arbres pousser au milieu des décombres, signes de la vie qui continue au milieu du chaos.” A travers ses récits, Jihad Darwiche met en scène le quotidien des petites gens, leur attachement à la vie, leurs gestes héroïques et dérisoires pour rester debout et garder vivante la flamme de l’espoir au milieu des pires bombardements. Délicatement enveloppé par le piano d’Henry Torgue, ces histoires, recueillies auprès des acteurs eux-mêmes, s’entremêlent aux contes et aux souvenirs personnels du conteur pour dessiner une fresque qui est une ode à la vie, même et surtout, en temps de guerre. Des histoires qui racontent comment chacun parvient à préserver son humanité en temps de guerre. Un spectacle intemporel et universel qui questionne nos capacités à transcender la douleur et la peur. Jihad Darwiche, récit – Henry Torgue, piano

Salle Paul Fort adresse1} Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix

https://www.lelapinblanc.org/