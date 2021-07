Nantes Salle Paul Fort Loire-Atlantique, Nantes Récits de vie en temps de guerre / Jihad Darwiche et Henry Torgue Salle Paul Fort Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Jihad Darwiche raconte avec tendresse et humanité ce qu’il a vécu au Liban, le quotidien des petites gens, leur attachement à la vie, leurs amours, leurs gestes héroïques et dérisoires pour rester debout et garder vivante la flamme de l’espoir. On y rencontre un vieux couple amoureux, une femme qui sème son champs sous les bombes, une autre qui raconte des contes aux enfants pour faire oublier le fracas de la guerre. Délicatement enveloppé par le piano d’Henry Torgue, ces récits de vies, contes et souvenirs du conteur s’entremêlent pour dessiner une fresque qui est une ode à la vie, même et surtout, en temps de guerre.

