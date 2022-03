Récits de la Table Ronde Marseille 7e Arrondissement, 25 mars 2022, Marseille 7e Arrondissement.

Récits de la Table Ronde La Criée – Théâtre National de Marseille 30 Quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement

2022-03-25 – 2022-03-26 La Criée – Théâtre National de Marseille 30 Quai de Rive Neuve

Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Conte fantastique



Un spectacle de Caroline Guiela Nguyen — Les Hommes Approximatifs

Pour parvenir à relier notre présent à notre futur, à unifier notre passé cabossé et un avenir qui reste à rêver, ce conte fantastique propose une fiction autour de la notion de fraternité. Une grande fresque futuriste qui témoigne de notre réel tout en s’échappant vers l’imaginaire et l’espoir.



Caroline Guiela Nguyen sait la désolation du monde mais ne se résout pas à la subir. En posant comme point de départ de sa fiction une catastrophe qui changerait radicalement le siècle qui s’ouvre devant nous, la metteuse en scène et réalisatrice interroge nos outils communs pour lutter contre l’absence et l’oubli, soigner et réparer les relations, qu’elles soient entre les hommes et les femmes ou le passé et l’avenir.



Elle réunit pour raconter cette histoire, une communauté de personnes d’âges, d’origines et de langues différentes, rassemblée dans un nouveau type de lieu : des « Centres de soin et de consolation », où une mémoire pour le futur se construit avec virtuosité. Assemblant ces archives narratives dans cet espace utopique, Caroline Guiela Nguyen et ses brillants interprètes nous projettent avec bonheur et grâce dans un monde pensé pour et par l’humain.



Coproduction La Criée | Coproduction Extrapôle Provence-Alpes-Côte-d’Azur

Pour parvenir à relier notre présent à notre futur, à unifier notre passé cabossé et un avenir qui reste à rêver, ce conte fantastique propose une fiction autour de la notion de fraternité.

https://www.theatre-lacriee.com/programmation/saison/recits-de-la-table-ronde-22.html

Conte fantastique



Un spectacle de Caroline Guiela Nguyen — Les Hommes Approximatifs

Pour parvenir à relier notre présent à notre futur, à unifier notre passé cabossé et un avenir qui reste à rêver, ce conte fantastique propose une fiction autour de la notion de fraternité. Une grande fresque futuriste qui témoigne de notre réel tout en s’échappant vers l’imaginaire et l’espoir.



Caroline Guiela Nguyen sait la désolation du monde mais ne se résout pas à la subir. En posant comme point de départ de sa fiction une catastrophe qui changerait radicalement le siècle qui s’ouvre devant nous, la metteuse en scène et réalisatrice interroge nos outils communs pour lutter contre l’absence et l’oubli, soigner et réparer les relations, qu’elles soient entre les hommes et les femmes ou le passé et l’avenir.



Elle réunit pour raconter cette histoire, une communauté de personnes d’âges, d’origines et de langues différentes, rassemblée dans un nouveau type de lieu : des « Centres de soin et de consolation », où une mémoire pour le futur se construit avec virtuosité. Assemblant ces archives narratives dans cet espace utopique, Caroline Guiela Nguyen et ses brillants interprètes nous projettent avec bonheur et grâce dans un monde pensé pour et par l’humain.



Coproduction La Criée | Coproduction Extrapôle Provence-Alpes-Côte-d’Azur

La Criée – Théâtre National de Marseille 30 Quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-01-13 par