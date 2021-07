Arcueil Anis Gras,le lieu de l'Autre Arcueil, Val-de-Marne Récits Dansés de Nil Bosca Anis Gras,le lieu de l’Autre Arcueil

Que se passe-t-il lorsque les mots nous échappent, se brouillent, fourchent, ne sortent plus ou au contraire sortent trop vite ? Le corps s’agite, s’emballe, et formule des mots nouveaux : une danse de réconciliation.

Entrée libre sur inscription

Récits dansés de et avec Nil Bosca et un danseur de hip-hop (distribution en cours) Anis Gras,le lieu de l’Autre 55 avenue Laplace 94110 Arcueil Arcueil Val-de-Marne

2021-09-10T14:00:00 2021-09-10T15:00:00

