RÉCITS À TRAVERS CHANTS Colysée Lambersart, 26 juin 2022, Lambersart.

RÉCITS À TRAVERS CHANTS

Colysée Lambersart, le dimanche 26 juin à 14:00

**AD LIBITUM** / Créée en 1997, la chorale Ad Libitum regroupe actuellement une cinquantaine de choristes. Elle est installée au cœur des Bois Blancs depuis une vingtaine d’années. Le répertoire se veut varié pour permettre la découverte de styles musicaux et de cultures différents. Les caractéristiques du répertoire sont le ryhtme, la découverte de musiques populaires de tous les pays et la découverte d’auteurs et d’hamonisateurs comtemporains **Conteur et musicien, François Griffault** transporte les petits et les grands dans une faribole d’ histoires : saugrenues, loufoques, surprenantes, il nous entraîne, accompagné parfois de son étrange guitare, dans un imaginaire multiple et coloré. Rendez-vous à 14h au bas du grand escalier du Colysée de Lambersart Infos au 03 20 86 25 71 (CABB) – [contact@cabb-lille.fr](mailto:contact@cabb-lille.fr) ou 06 11 50 58 11 (chorale Ad Libitum)

Gratuit / pas d’inscription préalable

Du vert, du bleu, des chansons et des histoires : une balade au bord de l’eau avec la chorale Ad Libitum et le conteur François Griffault

Colysée Lambersart Avenue du Colysée Lambersart Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-26T14:00:00 2022-06-26T16:00:00