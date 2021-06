Genève Villa Dutoit Genève » Récite-moi la Fontaine » par Fiami Villa Dutoit Genève Catégorie d’évènement: Genève

» Récite-moi la Fontaine » par Fiami Villa Dutoit, 13 juin 2021-13 juin 2021, Genève. » Récite-moi la Fontaine » par Fiami

Villa Dutoit, le dimanche 13 juin à 15:00

L’événement durera environ 45 minutes. [En savoir plus sur le dessinateur Fiami.](http://www.fiami.ch/) ### Arbres de Genève Cet événement se déroule dans le cadre d’Arbres de Genève, une manifestation tout public, gratuite et multidisciplinaire qui associe arts et sciences, dans différents lieux de Genève. [Toute la programmation sur le site Portraits des Géants](https://portraitsdesgeants.com/) [En savoir plus sur Genève, Ville d’arbres](https://www.geneve.ch/fr/themes/environnement-urbain-espaces-verts/ville-nature/arbres)

Gratuit

Présentée par le dessinateur Fiami, « Récite-moi La Fontaine » est une animation joyeuse et explicative autour d’une fable de La Fontaine en lien avec les arbres Villa Dutoit Chemin Gilbert-TROLLIET 5, 1209 Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-13T15:00:00 2021-06-13T16:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Étiquettes évènement : Autres Lieu Villa Dutoit Adresse Chemin Gilbert-TROLLIET 5, 1209 Genève Ville Genève lieuville Villa Dutoit Genève