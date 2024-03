Récital Zulie chansons charnues La Maison Nugues Romans-sur-Isère, samedi 13 avril 2024.

Récital Zulie chansons charnues La Maison Nugues Romans-sur-Isère Drôme

Ritournelles et pauses poétiques, rengaines cosmiques et blues gras comme un slip sale, ZULIE vous invite dans ses chansons avec la classe et le sourcil moqueur. Un solo piano/voix, un spectacle de chansons charnues

10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 20:00:00

fin : 2024-04-13 21:15:00

La Maison Nugues 18 rue de l’Armillerie

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes lamaisonnugues.lartmillerie@gmail.com

L’événement Récital Zulie chansons charnues Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2024-03-19 par Valence Romans Tourisme