Récital violoncelle et piano 2021-09-12 Église Montboucher sur Jabron

Dans le cadre des rencontres culturelles Itinérances:

récital violoncelle et piano.

Oeuvres de Robert Schumann, Gabriel Fauré, Manuel de Falla et Franz Liszt.

Par Nicolas Cerveau (violoncelle) et Claudine Simon (piano).

