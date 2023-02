Récital Vincent Niclo, 26 avril 2023, Colmar .

14 Place St Joseph Colmar Haut-Rhin

2023-04-26 20:30:00 – 2023-04-26 22:00:00

EUR Le chanteur et Ténor Vincent Niclo a décidé de se produire dans des lieux de cultes en France et en Belgique accompagné de ses musiciens , il sera possible d’assister à son récital courant 2023 et pour lui ‘’ Chanter dans des lieux saints est un cadeau ‘’

En 2021, Vincent Niclo fêtait ses dix ans de carrière en sortant Dix ans déjà, un triple album comprenant 60 titres de son répertoire. Dès ce jeudi, la voix

du ténor le plus populaire de France résonnera dans différents lieux de culte dans le cadre de sa tournée “Récital”.

Comme plusieurs de ses confrères (Patrick Fiori, Natacha St-Pier ou encore Laurent Voulzy), le chanteur s’est lancé

dans une tournée des cathédrales. De la Collégiale Sainte-Waudru à Mons à l’Église Saint-Jacques de Liège en passant par la L’eglise Saint Maurice de Lille, l’Eglise de l’Annonciation de Lyon , la Cathédrale de Lisieux ou encore l’Abbaye du Mont-Saint-Michel.

Un récital comprenant une vingtaine de titres sélectionnés avec minutie par le ténor français. Que ce soit dans une église, une basilique ou une cathédrale, Vincent Niclo se met à nu pour un show unique en son genre. Accompagné d’un pianiste, d’une violoniste et de choristes, il réadapte son répertoire en favorisant davantage sa voix et les paroles.

« Pouvoir chanter dans des lieux saints est incroyable, je me sens comme protégé », confie-t’il, « et je vois bien les étoiles dans les yeux des gens, j’ai ’impression de faire du bien ».

