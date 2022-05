RECITAL UNIQUE AVE MARIA – ROUBEN ELBAKIAN, GOLDEN VOICE Cathédrale NOTRE DAME DE LA TREILLE, 3 juin 2022, Lille.

Cathédrale NOTRE DAME DE LA TREILLE, le vendredi 3 juin à 20:30

Après le triomphe de son Récital unique « AVE MARIA » à l’Eglise de la MADELEINE, de la TRINITÉ et à la splendide SAN MARCELLO al CORSO de ROME, le ténor ROUBEN ELBAKIAN, baptisé « GOLDEN VOICE » par la presse internationale , commence une nouvelle Tournée AVE MARIA qui débutera le 3 JUIN 2022 à la Cathédrale NOTRE-DAME-DE-LA-TRILLE de LILLE et 21 JUIN à l’église Saint Germain des Prés. Il sera accompagné par le brillant organiste Benoit TISSERAND. Un répertoire unique dédié aux plus beaux AVE MARIA inconnus du large public de LUZZI, MASCAGNI , CHERUBINI , MOZART, SAINT – SAËNS …et bien sur les plus connus de CACCINI , GOUNOD et SCHOUBERT. Pour plus d’Information – [www.rouben-elbakian.com](http://www.rouben-elbakian.com) Revue de Presse « Divine interprétations de 7 Ave Maria par la Voix d’Or Rouben ELBAKIAN à l’Eglise de la Madeleine » LA VOCE ” UN ARTISTE A LA VOIX BÉNIE. Des indéniables qualités vocales et artistiques, un talent hors du commun, une allure scénique d’une rare majesté avec un art d’interprétation où l’âme chante avant la voix . ” Le Dauphiné Libéré « Standing Ovation for an exceptional Artist ! » Los Angeles Times « A prodigious voice and an undeniably scenic charisma » Europe Culture « Un artiste promis à une grande carrière et un destin hors du commun… » Nice Matin DISTINCTIONS Rouben ELBAKIAN a été décoré au Sénat français par la MÉDAILLE d’OR du GRAND PRIX HUMANITAIRE DE FRANCE pour ses nombreux Récitals de Bienfaisance en France et à l’étranger ! ( Sénat , 25 septembre 2021 ) * Rouben ELBAKIAN a été placé parmi les 57 célèbres Arméniens dans le monde après les noms comme Charles AZNAVOUR, Henri VERNEUIL, Michel LEGRAND par le prestigieux Magazine LUXURY distribué dans le monde entier . (2014) * Rouben ELBAKIAN a été sacré Chevalier de l’Ordre Militaire de la Mémoire napoléonienne par la Communauté mondiale de Napoléon lors du gala donné dans la Salle Empire de l’Hôtel de Paris de Monaco le 18 février 2011 DÉSIR BELCANTO 16 , rue Pierre LHOMME 92400 Courbevoie Portable 00 33 (6) 82590134 Email – [contact.belcanto@gmail.com](mailto:contact.belcanto@gmail.com)

15 , 20, 25 euros

Cathédrale NOTRE DAME DE LA TREILLE Pl. Gilleson, 59800 Lille Lille Vieux-Lille Nord



