RÉCITAL TATJANA MASURENKO

2022-07-12 – 2022-07-12 Dans le cadre du festival Cord’Hérault, Les Amis des Orgues de Clermont-l’Hérault reçoivent cette altiste de renommée internationale. Formée en Russie puis en Allemagne, et devenue elle-même pédagogue, son riche répertoire s’étend du baroque (viole d’amour) au contemporain.

Elle tiendra une master class le 15/07 dans la même salle.

dernière mise à jour : 2022-06-23

