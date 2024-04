RÉCITAL STÉPHANIE D’OUSTRAC / FESTIVAL D’OPERA BAROQUE ET ROMANTIQUE DE BEAUNE Pl. du Général Leclerc, 21200 Beaune Beaune, vendredi 5 juillet 2024.

L’amour, toujours l’amour… Que ce soit dans l’expression des premiers émois de Cherubino dans Les Noces de Figaro ou dans les séductions envoutantes de Carmen et Dalila, l’amour demeure au cœur de la scène lyrique. Aux côtés de Jérémie Rhorer et du Cercle de l’Harmonie, Stéphanie d’Oustrac incarne tour à tour les personnages d’Orphée et d’Alceste, s’adressant aux divinités infernales et affrontant la redoutable Danse des furies .

Dans les compositions de Gluck, Mozart ou Bizet, l’amour est souvent tumultueux ! La Favorite, contant l’histoire d’un moine novice tombé amoureux de la favorite du roi d’Espagne, tout comme Thaïs, où une femme aux mœurs libres vient ébranler la foi d’un ermite, en sont également des exemples saisissants, tout comme l’ouverture du Songe d’une nuit d’été de Mendelssohn, imbroglio féerique d’affaires de cœur soufflé par William Shakespeare.

Du bouillant éveil à l’amour de Chérubin, à la douleur d’Orphée, du sacrifice d’Alceste aux ruses sensuelles de Dalila ou de Carmen, en passant par le conflut entre honneur et senti- ment de Léonore, Stéphanie d’Oustrac, Jérémie Rhorer et Le Cercle de l’Harmonie nous proposent d’explorer dans ce programme tous les détours de la passion amoureuse. Un portrait fascinant de l’amour et de ses différents visages à travers certains des plus beaux airs d’opéra. .

