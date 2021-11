Récital Saint-Gengoux-le-National, 14 novembre 2021, Saint-Gengoux-le-National.

Récital Théâtre des Tilleuls 11 Rue de la Tuilerie Saint-Gengoux-le-National

2021-11-14 – 2021-11-14 Théâtre des Tilleuls 11 Rue de la Tuilerie

Saint-Gengoux-le-National 71460 Saint-Gengoux-le-National

5 10 EUR Auteur, compositeur, interprète, Sebka joue avec les mots et les notes pour conter la beauté et la complexité du monde, du coeur, de ce qui nous rapproche comme nous isole. Un solo guitare voix, des sujets contemporains traités avec poésie, sourire et élégance. Son univers décalé décoiffe la chanson française en douceur.

mmchauvet13@orange.fr +33 3 85 46 73 87 http://sites.google.com/view/lahaievive

