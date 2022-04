Récital pour objets abandonnés et clavier tempéré – Paroles Paroles, 30 juin 2022, .

Récital pour objets abandonnés et clavier tempéré – Paroles Paroles

2022-06-30 19:00:00 19:00:00 – 2022-06-30

Clavier tempéré Programmation École de musique Erik Satie, association Crescendo. Spectacle en lien avec le projet pédagogique « Lutherie sauvage » de l’école primaire Samuel de Champlain.

La « Lutherie sauvage », qu’est-ce que c’est ? C’est le détournement des objets usuels, le recyclage de matériaux de rebut à des fin musicales… Dans ce spectacle, une sélection de compositions et de reprises bien arrangées met à l’honneur la rencontre improbable entre la lutherie sauvage et l’harmonie du piano. Day dream interprété au scoutophone, une sonate pour boîte de conserves, un ragtime pour claxon à deux tons, un blues pour fers à repasser, trois petites notes de musiques sur rasoir Bic jetable, une chaise musicale à quatre tonalités, une valse au bouteillophone, Louis Armstrong sur bac de Maes Pils, le lapin Duracell pour une Salsa Boliviana, et ce n’est qu’un début… Un grand moment de plaisir musical, fantaisiste et poétique. Voilà du grand bricolage, au sens noble du terme. On en ressort plein de bonnes idées et d’envie irrésistible de faire résonner le monde…

Lieu : Honfleur – Grand grenier à sel

