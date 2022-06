Récital pour la nuit des églises Tudeils Tudeils Catégorie d’évènement: Tudeils

2022-07-09 20:30:00 20:30:00 – 2022-07-09 Tudeils Corrèze Tudeils Dans le cadre de la Nuit des églises, Le Foyer Rural et le conseil municipal de Tudeils invitent à nouveau Cortese, alias Eric Lelièvre, pianiste habitant du village depuis une dizaine d’années, à venir enchanter à nouveau, de son piano, l’ensemble de la population. Ce musicien, particulièrement attaché à la vie de son village se fait un plaisir et un honneur d’y partager sa passion.

La Nuit des églises est une manifestation culturelle inscrite dans le paysage estival depuis 2011, bénéficiant d’une reconnaissance à l’échelle nationale, et à laquelle participent chaque année plusieurs centaines d’églises. Cet événement permet, même dans les plus petits villages, d’ouvrir les portes de l’église pour accueillir largement tous ceux qui se présentent : artistes, visiteurs…

Participation libre, au chapeau.

