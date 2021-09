Saint-Denis-d'Anjou Saint-Denis-d'Anjou Mayenne, Saint-Denis-d'Anjou RECITAL POP 80 Saint-Denis-d’Anjou Saint-Denis-d'Anjou Catégories d’évènement: Mayenne

Saint-Denis-d’Anjou Mayenne Saint-Denis-d’Anjou EUR Entrée au chapeau. Venez passer un excellent moment rafraichissant avec David Vincent et Séverine Joly sous les halles. A travers leur duo, ils vous feront partager leur passion pour la musique des années 80 avec l’originalité du violon et du piano ! POP 80′ vous propose des tubes des années 80, servis avec énergie… et finesse ! L’originalité d’un récital de variété par un duo violon-piano séduit tous les publics, et chacun peut s’amuser à reconnaître les chansons très connues, de Désireless à Dirty Dancing. officedetourismesda@gmail.com Entrée au chapeau. Venez passer un excellent moment rafraichissant avec David Vincent et Séverine Joly sous les halles. A travers leur duo, ils vous feront partager leur passion pour la musique des années 80 avec l’originalité du violon et du piano ! dernière mise à jour : 2021-09-13 par

Détails Catégories d'évènement: Mayenne, Saint-Denis-d'Anjou