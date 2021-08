Lodève Lodève Hérault, Lodève RECITAL POETIQUE MUSICAL Lodève Lodève Catégories d’évènement: Hérault

RECITAL POETIQUE MUSICAL Lodève, 22 août 2021, Lodève. RECITAL POETIQUE MUSICAL 2021-08-22 18:30:00 18:30:00 – 2021-08-22 23:00:00 23:00:00

Lodève Hérault Dans un univers musical créé par le Duo Sisley,

Christine Mourlevat-Brunschwig (violoncelle) et Martin Brunschwig (violon);

laissez Christine Momo, comédienne et metteuse en scène, vous emmener, à travers les textes d’une vingtaine d’auteurs, explorer « Passages » – ceux de l’enfance, de la jeunesse, de l’amour… Ouverture 18h30

Récital poétique 19h

Entrée et spectacle en participation prix libre

Où: à la Halle Polyvalente de La Distillerie la distillerie dernière mise à jour : 2021-07-30 par

