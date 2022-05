Récital poétique et musical Nans-sous-Sainte-Anne Nans-sous-Sainte-Anne Catégories d’évènement: Doubs

Nans-sous-Sainte-Anne

Récital poétique et musical Nans-sous-Sainte-Anne, 15 mai 2022, Nans-sous-Sainte-Anne. Récital poétique et musical Grande rue Eglise Nans-sous-Sainte-Anne

2022-05-15 – 2022-05-15 Grande rue Eglise

Nans-sous-Sainte-Anne Doubs Évènement “Poético-Musical” avec une lecture de poèmes par:

Judith Alvarado et François Migeot et un accompagnement musical de René

Lagos-Diaz…

Participation au chapeau au profit de “Semons l’Espoir” Grande rue Eglise Nans-sous-Sainte-Anne

