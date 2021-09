Saint-Junien Vieux cimetière de Saint-Junien Haute-Vienne, Saint-Junien Récital Poétique au cœur du cimetière Vieux cimetière de Saint-Junien Saint-Junien Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Saint-Junien

Récital Poétique au cœur du cimetière Vieux cimetière de Saint-Junien, 18 septembre 2021, Saint-Junien. Récital Poétique au cœur du cimetière

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Vieux cimetière de Saint-Junien

### Le collectif Champ Libre propose un récital de poésie au cœur du cimetière de la cité. Le collectif Champ Libre est heureux de vous présenter un récital de poésie à l’occasion des journées européennes du patrimoine les 18 et 19 Septembre 2021. De Baudelaire à Neruda, de Sand à Prévert, laissez-vous embarquer pour un voyage sensoriel ! Place aux mots ! Place aux mots pleins de sucre, de soleil et de fraicheur ! Place aux mots qui enivrent, qui dansent, qui chantent et qui défient la gravité… Bref, laissez-vous bercer par ces quelques poèmes et laissons de côté pour un temps la morosité ambiante !

Gratuit. Réservation recommandée. Pass sanitaire obligatoire.

Le collectif Champ Libre propose un récital de poésie au cœur du cimetière de la cité. Vieux cimetière de Saint-Junien Boulevard Louis-Blanc, 87200 Saint-Junien Saint-Junien Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T11:40:00;2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T17:10:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T11:40:00;2021-09-19T16:30:00 2021-09-19T17:10:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Saint-Junien Autres Lieu Vieux cimetière de Saint-Junien Adresse Boulevard Louis-Blanc, 87200 Saint-Junien Ville Saint-Junien lieuville Vieux cimetière de Saint-Junien Saint-Junien