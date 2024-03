Récital ¡ Poesía ! Eddy Maucourt chante Paco Ibañez Blaye, lundi 15 juillet 2024.

¡ Poesía ! Eddy Maucourt chante Paco Ibañez

Chants et guitare espagnole.

Le chanteur Eddy Maucourt vous chantera les plus belles chansons de Paco Ibañez.

¡ Poesía ! vous emmène pour un voyage poétique et poignant grâce à la voix puissante et la guitare virtuose d’Eddy Maucourt accordées à la magnifique acoustique de l’église Saint-Romain.

Parler de paix en temps de guerre et de liberté face aux totalitarismes. Voici toute l’œuvre de Paco Ibañez auquel Eddy Maucourt rendra un hommage poignant au cœur de la merveilleuse acoustique de l’église Saint-Romain à laquelle s’accordera sa voix puissante et sa guitare flamenca.

Un voyage auprès des plus grands poètes pacifistes espagnols mis en musique par le chanteur Paco Ibañez depuis plus de cinquante ans, lorsqu’il débutait dans le quartier latin de Paris, devenant ainsi selon Salvador Dali lui-même, « La voix de l’Espagne » ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-15 21:00:00

fin : 2024-07-15

4 Avenue Paul Tardy

Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine

