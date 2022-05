Récital : poèmes, contes et chansons. Saint-Pol-de-Léon Saint-Pol-de-Léon Catégories d’évènement: Finistère

Saint-Pol-de-Léon

Récital : poèmes, contes et chansons. Saint-Pol-de-Léon, 5 juin 2022, Saint-Pol-de-Léon. Récital : poèmes, contes et chansons. ue des Minimes Espace des minimes Saint-Pol-de-Léon

2022-06-05 – 2022-06-05 ue des Minimes Espace des minimes

Saint-Pol-de-Léon Finistère Le secours catholique “Caritas” vous propose une animation : poèmes par Bernard Corre, chansons avec Milio Corre, et contes par Paul Rigolot. hist.archeo.st-pol29@hotmail.com Le secours catholique “Caritas” vous propose une animation : poèmes par Bernard Corre, chansons avec Milio Corre, et contes par Paul Rigolot. ue des Minimes Espace des minimes Saint-Pol-de-Léon

dernière mise à jour : 2022-05-20 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Saint-Pol-de-Léon Autres Lieu Saint-Pol-de-Léon Adresse ue des Minimes Espace des minimes Ville Saint-Pol-de-Léon lieuville ue des Minimes Espace des minimes Saint-Pol-de-Léon Departement Finistère

Saint-Pol-de-Léon Saint-Pol-de-Léon Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-pol-de-leon/

Récital : poèmes, contes et chansons. Saint-Pol-de-Léon 2022-06-05 was last modified: by Récital : poèmes, contes et chansons. Saint-Pol-de-Léon Saint-Pol-de-Léon 5 juin 2022 finistère saint-pol-de-léon

Saint-Pol-de-Léon Finistère