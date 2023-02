RECITAL PIANO / LYRIQUE LA BELLE MEUNIERE THEATRE TRAVERSIERE PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

RECITAL PIANO / LYRIQUE LA BELLE MEUNIERE THEATRE TRAVERSIERE, 17 février 2023, PARIS. Un spectacle à la date du 2023-02-17 à 20:30. Tarif : 30.8 à 30.8 euros. THEATRE TRAVERSIERE présente ce spectacle Une soirée présentée par le StudiOpéra : en première partie, un récital pour piano seul (Chopin / Beethoven) et, en seconde partie, La Belle Meunière (Schubert) interprétée par le baryton Edwin Fardini, révélation lyrique. RÉCITAL POUR PIANO SEUL1re partie (30 min)Barcarolle opus 60 de Frédéric ChopinSonate opus 110 de Ludwig van BeethovenVincent Laissy (piano) LA BELLE MEUNIÈRE2e partie (1h) Intégrale des mélodies du célèbre cycle de Franz Schubert.Edwin Fardini (baryton)Dénicheur de talents lyriques, tremplin pour les jeunes professionnels, le StudiOpéra nous révèle une nouvelle pépite, le baryton Edwin Fardini. Lauréat 2016 de la Fondation de Royaumont, Révélation Classique 2019 de l'ADAMI, Lauréat 2019 du CNSMD et Lauréat 2021 du Prix « Voix des Outre-Mer », il nous livre ici une interprétation généreuse de La Belle Meunière.Affaire à suivre … THEATRE TRAVERSIERE PARIS 15 BIS, RUE TRAVERSIÈRE

Détails Catégorie d'Évènement: Paris Lieu THEATRE TRAVERSIERE Adresse 15 BIS, RUE TRAVERSIÈRE Ville PARIS Tarif 30.8-30.8

