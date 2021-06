Bouliac Eglise Saint-Siméon le Stylite Bouliac, Gironde Récital Piano et violon Eglise Saint-Siméon le Stylite Bouliac Catégories d’évènement: Bouliac

FESTIVAL ENTRE 2 MERS ——————— ### Frédéric Moreau au violon et Patrick Zygmanowski au piano. Une très belle soirée en perspective avec ce récital donné au sein de l’église de Bouliac. Les amateurs connaissent et apprécient depuis des années la virtuosité des musiciens invités, les béotiens découvriront leur talent. _Au programme : Beethoven, Brahms, Vivaldi_

Gratuit sur réservation – Places limitées

Eglise Saint-Siméon le Stylite Place Chevelaure 33270 Bouliac

