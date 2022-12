Récital – Piano et texte Jarry / Satie Saint-Brieuc Saint-Brieuc Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Côtes-d’Armor Alfred Jarry et Erik Satie, en plus d’être contemporains, sont tous les deux des iconoclastes qui ont bousculé, chacun de leur côté, les codes de la littérature et de la musique. Les élèves des classes de piano et de théâtre conjuguent leurs talents pour servir l’impertinence créative des deux artistes.

Ils visiteront un florilège de pièces à l'humour décalé et parfois méconnues de Satie comme Trois morceaux en forme de Poire, La belle excentrique, Parade… Ils s'appuieront aussi sur le recueil de jeunesse de Jarry intitulé Ontogénie dans lequel celui-ci, adolescent, évoque malicieusement ses années briochines. Par le Conservatoire.

