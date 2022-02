Recital Piano Classique de Véronique Bonnecaze – Reporté au 9/12/2022 Montrond-les-Bains Montrond-les-Bains Catégories d’évènement: Loire

Montrond-les-Bains

Recital Piano Classique de Véronique Bonnecaze – Reporté au 9/12/2022 Montrond-les-Bains, 11 février 2022, Montrond-les-Bains. Recital Piano Classique de Véronique Bonnecaze – Reporté au 9/12/2022 Auditorium des Foréziales 54 rue Philibert Gary Montrond-les-Bains

2022-02-11 20:30:00 – 2022-02-11 Auditorium des Foréziales 54 rue Philibert Gary

Montrond-les-Bains Loire Montrond-les-Bains EUR Reporté au 9 décembre 2022. Souffle du vent, chant des oiseaux, clapotis des lacs, grondement du tonnerre, ou déferlement des vagues : Pianiste intègre, Véronique Bonnecaze met son jeu au service de cette poésie et sincérité. contact@forez-est.com +33 4 77 94 64 74 https://www.forez-est.com/billetterie Auditorium des Foréziales 54 rue Philibert Gary Montrond-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-02-08 par

Détails Catégories d’évènement: Loire, Montrond-les-Bains Autres Lieu Montrond-les-Bains Adresse Auditorium des Foréziales 54 rue Philibert Gary Ville Montrond-les-Bains lieuville Auditorium des Foréziales 54 rue Philibert Gary Montrond-les-Bains Departement Loire

Montrond-les-Bains Montrond-les-Bains Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montrond-les-bains/

Recital Piano Classique de Véronique Bonnecaze – Reporté au 9/12/2022 Montrond-les-Bains 2022-02-11 was last modified: by Recital Piano Classique de Véronique Bonnecaze – Reporté au 9/12/2022 Montrond-les-Bains Montrond-les-Bains 11 février 2022 Loire Montrond-les-Bains

Montrond-les-Bains Loire