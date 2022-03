RECITAL PIANO Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Hérault

RECITAL PIANO Béziers, 27 mars 2022, Béziers. RECITAL PIANO Béziers

2022-03-27 – 2022-03-27

Béziers Hérault EUR 10 30 Stéphanie Elbaz est reconnue par la critique musicale comme l’un des talents les plus remarquables de la jeune génération. L’artiste offre au public des moments de pure émotion en livrant des interprétations poétiques des grandes œuvres du répertoire romantique.

Réservation conseillée. Stéphanie Elbaz est reconnue par la critique musicale comme l’un des talents les plus remarquables de la jeune génération. L’artiste offre au public des moments de pure émotion en livrant des interprétations poétiques des grandes œuvres du répertoire romantique. Réservation conseillée. +33 4 67 36 82 82 Stéphanie Elbaz est reconnue par la critique musicale comme l’un des talents les plus remarquables de la jeune génération. L’artiste offre au public des moments de pure émotion en livrant des interprétations poétiques des grandes œuvres du répertoire romantique.

Réservation conseillée. Ville de Béziers

Béziers

dernière mise à jour : 2022-01-27 par

Détails Catégories d’évènement: Béziers, Hérault Autres Lieu Béziers Adresse Ville Béziers lieuville Béziers Departement Hérault

Béziers Béziers Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beziers/

RECITAL PIANO Béziers 2022-03-27 was last modified: by RECITAL PIANO Béziers Béziers 27 mars 2022 Béziers Hérault

Béziers Hérault