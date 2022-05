Récital piano au Prieuré de St Arnoult 60220 Saint-Arnoult, 4 juin 2022, Saint-Arnoult.

Récital piano au Prieuré de St Arnoult 60220 Saint-Arnoult

2022-06-04 – 2022-06-04

Saint-Arnoult 60220 Saint-Arnoult

A l'occasion des Rendez-vous aux jardins le jardin du Prieuré de St Arnoult accueille les visiteurs samedi 4 juin à partir de 14 h.

Visite libre du jardin de 14 à 18 h.

A 18 h Alexandre Theodoulides donnera un récital au piano: œuvre de Chopin, Liszt, Schumann et Brahms.



Alexandre Théodoulides mène depuis plus de dix ans une action en sauvegarde d’un patrimoine précieux, limité et fragile : les pianos anciens dits aussi historiques.

Il a constitué ainsi une de plus importantes collections de France.

Tous différents et représentatifs du XIXè siècle, âge d’or de la facture du piano, les instruments sont restaurés, puis reprennent le chemin du concert.

C’est sur un piano Henri Herz de 1854 qu’il donnera ce récital.

A la fin du concert ceux qui le souhaitent pourront participer au repas partagé (apporter un plat sucré, salé et boisson)

gillesalglave@yahoo.fr +33 6 15 95 81 10 http://www.prieuredesaintarnoult.net/

Saint-Arnoult

