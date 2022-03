Récital “Petites cruautés et joies de vivre…” Imphy, 15 mai 2022, Imphy.

Récital “Petites cruautés et joies de vivre…” Théâtre L’Entr’Deux 3, rue de la Cure Imphy

2022-05-15 – 2022-05-15 Théâtre L’Entr’Deux 3, rue de la Cure

Imphy Nièvre Imphy

EUR Nous vous invitons à un pittoresque voyage…

De Vian à Gainsbourg, de Juliette à Rezvani, d’une brassée de perles extraites d’un répertoire parfois familier, souvent méconnu, nous avons composé une balade drôlatique et tragique…

Des histoires d’amour, de femmes, où se mêlent le sang et les larmes, le soupir du regret, les morsures de l’envie et les cris du plaisir…

Un récital gesticulé -ponctué d’écrits de notre plume- où musique et geste sont au service des textes.

Il s’agit bien d’un récital au sens propre, mais pas dans sa formule classique, puisqu’ici la pianiste n’est pas réduite à son rôle d’accompagnatrice mais incarne, elle aussi les personnages dont nous racontons en duo les histoires, dans un dialogue entre chant et piano, mais aussi parfois à deux voix…

arecti@gmail.com +33 3 86 50 15 60 http://www.montheatre.org/

